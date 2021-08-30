«Лидс» находится в шаге от того, чтобы окончательно оформить переход Дэниела Джеймса из «Манчестер Юнайтед».

Манкунианцы согласились отпустить валлийского вингера за 28 миллионов евро. Об этом у себя в «Твиттере» написал журналист Фабрицио Романо. Согласно его словам, Джеймс подпишет контракт с новым клубом до 2026 года, а медосмотр футболиста запланирован на завтрашнее утро.

Примечательно, что нынешний наставник «МЮ» Уле Гуннар Сульшер доверял 23-летнему игроку – он появлялся в стартовом составе в двух из трех поединков команды в АПЛ в текущем сезоне. Также сообщается, что клуб из Манчестера теперь сможет внести правки в заявку, отдав 21 номер, принадлежавший Джеймсу, Эдинсону Кавани. В таком случае, Криштиану Роналду заполучит свою заветную «семерку».