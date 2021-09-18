Болельщики «Ньюкасла» освистали Стива Брюса – они требуют отставки тренера

Вчера «Ньюкасл» в родных стенах не смог обыграть «Лидс» в рамках пятого тура английской Премьер-лиги. Таким образом, команда снова не смогла победить, оставшись в зоне вылета с двумя набранными пунктами.

После финального свистка болельщики «Ньюкасла» освистали главного тренера Стива Брюса. Отметим, что фанаты требуют отставки специалиста в связи с неутешительными результатами клуба.

Однако, после игры наставника поддержал один из лидеров Аллан Сен-Максимен, а сам Брюс еще до начала матча в одном из интервью пояснил, почему не собирается покидать свою должность после неудачного старта сезона.