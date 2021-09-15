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Премьер-лига

Филлипс, которым интересуются топ-клубы АПЛ, может продлить контракт с «Лидсом»

15 Сентября 2021 • 15:11 Комментировать
Ньюкасл
...
Лидс
17.09 22:00

Полузащитник «Лидса» Кэлвин Филлипс может продлить контракт со своим нынешним клубом, несмотря на интерес со стороны грандов АПЛ, передаёт teamTALK. По данным источника, стороны уже начали переговоры по поводу нового соглашения. 

Нынешний контракт Филлипса с «Лидсом» рассчитан до июня 2024 года, однако в клубе надеются продлить соглашение с игроком, чтобы отпугнуть потенциальных покупателей. Ранее сообщалось, что интерес к англичанину проявляют «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

Напомним, что Филлипс является воспитанником «Лидса». В нынешнем сезоне на его счету три матча в АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Кэлвин Филлипс
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