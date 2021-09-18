​Сен-Максимен поддержал Стива Брюса

В пятницу вечером «Ньюкасл» и «Лидс» сыграли вничью (1:1) в матче пятого тура чемпионата Англии. В составе «сорок» гол на свой счёт записал Аллан Сен-Максимен. После игры он поддержал главного тренера команды Стива Брюса.

«Честно говоря, мне очень нравится Стив Брюс, потому что он даёт мне шанс показать своё мастерство в «Ньюкасле». Я знаю, как сложно тренерам, ведь иногда хорошие времена сменяются плохими. Но мы должны всегда оставаться вместе», - сказал Сен-Максимен в эфире Sky Sports.

«Ньюкасл» после пяти игр Премьер-лиги имеет только два очка в своём активе и занимает 18 текущее место в турнирной таблице.