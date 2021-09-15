​Стрёйк, который нанёс серьёзную травму Эллиотту, не избежал дисквалификации на 3 игры

Воскресный матч чемпионата Англии между «Лидсом» и «Ливерпулем» был омрачён серьёзной травмой игрока гостей Харви Эллиотта. Паскаль Стрёйк из «Лидса» за грубый фол получил карточку красного цвета. Несмотря на очевидность ситуации, «павлины» подали апелляцию, но в понедельник вечером она была отклонена Футбольной ассоциацией. Об этом сообщает The Athletic. Стрёйк будет вынужден отбыть дисквалификацию на три матча.

Напомним, что Харви Эллиотт уже перенёс операцию по исправлению перелома и повреждений связок. В «Ливерпуле» выразили надежду на то, что молодой полузащитник вернётся в обойму до конца сезона.