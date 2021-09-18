«Ньюкасл» и «Лидс» остались у дна таблицы после боевой ничьей

Пятый тур чемпионата Англии открывали аутсайдеры «Ньюкасл» и «Лидс», не знающие радости побед в новом сезоне. Игра получилась весьма живая и событийная. Уже на 13-й минуте Рафинья прострелил с фланга в створ ворот, и набегавший Родриго смутил голкипера, хоть и не коснулся мяча. Отыгрались хозяева перед свистком на перерыв. Мэтт Ритчи пробил в штангу, а вот Аллан Сен-Максимен не простил соперника метким ударом с правого угла штрафной. Во втором тайме обилие моментов не сказалось на счете - 1:1.
«Ньюкасл» - третий с конца с двумя очками в активе, его соперник на одну строчку выше (три очка).
Протокол игры
|13' Рафинья Диас (0:1)
|(1:1) Сен-Максимен Аллан 44'
Дарлоу Карл • Манкильо Хави 81' ( Крафт Эмиль ( 81') • Хэйден Айзак • Ласcеллс Джамал • Кларк Киран • Ритчи Мэтт • 8'Альмирон Мигель 39' 62' ( Фрейзер Райан ( 62') • Лонгстафф Шон • Уиллок Джо • Жоэлинтон 90' ( Мёрфи Джейкоб ( 90') • Сен-Максимен Аллан
Запасные: Льюис Джамал • Хендрик Джефф • Шёр Фабиан • Гейл Дуайт • Гиллеспи Марк • Фернандес Федерико
Меслье Иллан • Даллас Стюарт • Эйлинг Люк • Купер Лиам • Фирпо Жуниор • 80'Филлипс Кэлвин • Рафинья Диас 67' ( Саммервилл Крисенсио ( 67') • Клих Матеуш • Морено Родриго • 57'Джеймс Дэниэл 61' ( Робертс Тайлер ( 61') • Бэмфорд Патрик
Запасные: Клаессон Кристоффер • Гринвуд Сэм • Liam Mccarron • Stuart McKinstry • Шеклтон Джейми • Крессвел Чарли
17 сентября. Стадион "Сент-Джеймс Парк".