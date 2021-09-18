«Ньюкасл» и «Лидс» остались у дна таблицы после боевой ничьей

Пятый тур чемпионата Англии открывали аутсайдеры «Ньюкасл» и «Лидс», не знающие радости побед в новом сезоне. Игра получилась весьма живая и событийная. Уже на 13-й минуте Рафинья прострелил с фланга в створ ворот, и набегавший Родриго смутил голкипера, хоть и не коснулся мяча. Отыгрались хозяева перед свистком на перерыв. Мэтт Ритчи пробил в штангу, а вот Аллан Сен-Максимен не простил соперника метким ударом с правого угла штрафной. Во втором тайме обилие моментов не сказалось на счете - 1:1.

«Ньюкасл» - третий с конца с двумя очками в активе, его соперник на одну строчку выше (три очка).