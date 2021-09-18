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«Ньюкасл» и «Лидс» остались у дна таблицы после боевой ничьей

18 Сентября 2021 • 00:01 Комментировать
Ньюкасл
1:1
Лидс
окончен

Пятый тур чемпионата Англии открывали аутсайдеры «Ньюкасл» и «Лидс», не знающие радости побед в новом сезоне. Игра получилась весьма живая и событийная. Уже на 13-й минуте Рафинья прострелил с фланга в створ ворот, и набегавший Родриго смутил голкипера, хоть и не коснулся мяча. Отыгрались хозяева перед свистком на перерыв. Мэтт Ритчи пробил в штангу, а вот Аллан Сен-Максимен не простил соперника метким ударом с правого угла штрафной. Во втором тайме обилие моментов не сказалось на счете - 1:1.

«Ньюкасл» - третий с конца с двумя очками в активе, его соперник на одну строчку выше (три очка).

Протокол игры  
Ньюкасл 1:1 Лидс
    13' Рафинья Диас (0:1)
(1:1) Сен-Максимен Аллан 44'    
Дарлоу Карл Манкильо Хави   81' (Крафт Эмиль (   81') Хэйден Айзак Ласcеллс Джамал Кларк Киран Ритчи Мэтт   8' Альмирон Мигель   39'   62' (Фрейзер Райан (   62') Лонгстафф Шон Уиллок Джо Жоэлинтон   90' (Мёрфи Джейкоб (   90') Сен-Максимен Аллан
Запасные: Льюис Джамал Хендрик Джефф Шёр Фабиан Гейл Дуайт Гиллеспи Марк Фернандес Федерико
Меслье Иллан Даллас Стюарт Эйлинг Люк Купер Лиам Фирпо Жуниор   80' Филлипс Кэлвин Рафинья Диас   67' (Саммервилл Крисенсио (   67') Клих Матеуш Морено Родриго   57' Джеймс Дэниэл   61' (Робертс Тайлер (   61') Бэмфорд Патрик
Запасные: Клаессон Кристоффер Гринвуд Сэм Liam Mccarron Stuart McKinstry Шеклтон Джейми Крессвел Чарли
17 сентября. Стадион "Сент-Джеймс Парк".

 

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18.09  14:30 Вулверхэмптон ... Брентфорд 2.12 3.3 3.8
18.09  17:00 Ливерпуль ... Кристал Пэлас 1.23 6.8 13
18.09  17:00 Норвич ... Уотфорд 2.23 3.35 3.45
18.09  17:00 Бёрнли ... Арсенал 3.95 3.55 1.98
18.09  17:00 Манчестер Сити ... Саутгемптон 1.22 7 13
18.09  19:30 Астон Вилла ... Эвертон 2.39 3.45 3.05
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