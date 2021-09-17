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Премьер-лига

Стив Брюс: «Мои родные считают, что я больной, потому что не покидаю «Ньюкасл»

17 Сентября 2021 • 09:30 Комментировать
Ньюкасл
...
Лидс
Через 11 ч. 56 мин.

«Ньюкасл» довольно неудачно начал текущий розыгрыш английской Премьер-лиги – команда занимает предпоследнее место в турнирной таблице, набрав всего один пункт в четырех турах.

Впрочем, главный тренер Стив Брюс заявил, что не собирается бросать клуб в таком состоянии. «Мои родные считают, что больной, потому что не покидаю «Ньюкасл». Но я не люблю просто так уходить после того, как сталкиваюсь с проблемами. Оказанное давление никогда не влияло на мои решения, я не привык прятаться от трудностей», - цитирует наставника британское издание The Times.

Свой следующий матч «Ньюкасл» проведет уже на этих выходных, а соперником подопечных Брюса станет «Лидс».

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Стив Брюс
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17.09  22:00 Ньюкасл ... Лидс 3.2 3.7 2.19
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