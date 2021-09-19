«Манчестер Юнайтед» готовит распродажу игроков

«Манчестер Юнайтед» готовится пойти на серьёзные кадровые перестановки в команде уже в зимнее трансферное окно, несмотря на то, что в этом время рынок не столь активный, как летом. «Олд Траффорд» могут покинуть многие игроки, которые претендуют на место в стартовом составе команды Уле Гуннара Сульшера.

Согласно данным the Sun, речь идет о Донни ван де Беке, Джесси Лингарде, Филе Джонсе, Эрике Байи, Антони Марсьяле, Диого Далоте и Алексе Теллесе.

Помимо этого «красные дьяволы» надеются пристроить на полгода некоторых талантливых молодых игроков для приобретения практики выступлений на топ-уровне.