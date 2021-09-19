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«Манчестер Юнайтед» готовит распродажу игроков

19 Сентября 2021 • 13:20 Комментировать (2)
Вест Хэм
0:0
Манчестер Юнайтед
4.50 3.80 1.77
1-й тайм

«Манчестер Юнайтед» готовится пойти на серьёзные кадровые перестановки в команде уже в зимнее трансферное окно, несмотря на то, что в этом время рынок не столь активный, как летом. «Олд Траффорд» могут покинуть многие игроки, которые претендуют на место в стартовом составе команды Уле Гуннара Сульшера.

Согласно данным the Sun, речь идет о Донни ван де Беке, Джесси Лингарде, Филе Джонсе, Эрике Байи, Антони Марсьяле, Диого Далоте и Алексе Теллесе.

Помимо этого «красные дьяволы» надеются пристроить на полгода некоторых талантливых молодых игроков для приобретения практики выступлений на топ-уровне.

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Манчестер Юнайтед
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
19 Сентября 2021 в 15:53
Байи врятли кто купит, его травма перешла в хроническую стадию, а вот Бек и Марсьяль ещё могут заиграть.
Snk6565
19 Сентября 2021 в 13:51
Что мешало сделать это летом??...кривая логика Вудворта?...а сразу после отставки начнется????
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