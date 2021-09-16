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Премьер-лига

Крауч – о Роналду: Я всегда был фанатом Месси, но теперь склоняюсь к смене взглядов

16 Сентября 2021 • 00:11 Комментировать (1)
Вест Хэм
...
Манчестер Юнайтед
4.15 3.90 1.80
19.09 16:00

Бывший форвард «Ливерпуля» и «Тоттенхэма», а ныне колумнист британского издания Daily Mail Питер Крауч рассказал, как менялись его предпочтения в выборе лучшего игрока мира.

«Я всегда был фанатом Лионеля Месси. Но, сейчас все рекорды бьет другой игрок. Мне посчастливилось увидеть голы Криштиану Роналду в ворота Ирландии вживую, он на моих глазах вписал свое имя в историю. Мы все стали свидетелями величия. Я склоняюсь к смене взглядов, когда меня в очередной раз спрашивают о лучшем игроке мире», - написал Крауч в своей колонке.

Отметим, что благодаря дублю в игре за национальную команду Португалии Роналду недавно стал лучшим бомбардиром в истории сборных.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Питер Крауч
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Комментарии (1)
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Deathzetk
16 Сентября 2021 в 00:18
скоро и алень1972 поменяет взгляды))
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