Райола не исключил, что Погба может вернуться в «Ювентус»

Футбольный агент Мино Райола, который представляет интересы полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, высказался по поводу будущего своего подопечного.

«У Поля есть контракт до 2022 года. В ближайшее время мы сядем с «Манчестер Юнайтед» за стол переговоров. Посмотрим, чем это закончится. Возвращение в «Ювентус»? Уверен, что Полю был бы интересен этот вариант, так как он любит Турин. Однако здесь многое зависит также от клуба», - цитирует Райолу Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что главными претендентами на Погба являются «ПСЖ» и «Реал». Оба клуба хотят подписать футболиста на правах свободного агента.