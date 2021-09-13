Де Хеа – о Роналду: «Его опыт нам необходим, он легенда клуба»

Криштиану Роналду уже успел заявить о себе в Англии – на выходных португалец отметился дублем в ворота «Ньюкасла» в своем дебютном матче за «Манчестер Юнайтед» после возвращения.

Влияние Криштиану на игру команды отметил и голкипер манкунианцев Давид де Хеа. «Это отлично, что Роналду вернулся. Он уже показал, на что способен. Его опыт нам необходим, он легенда клуба», - приводит слова испанца пресс-служба «МЮ» накануне поединка с «Янг Бойз» в Лиге чемпионов.

Стоит добавить, что свой первый трофей самого престижного турнира Старого Света Роналду выиграл именно в футболке «Юнайтед» в 2008 году.