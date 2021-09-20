Боуэн – о нереализованном пенальти Ноубла: «Это ничего не значит»

Нападающий «Вест Хэма» Джеррод Боуэн поддержал своего одноклубника после упущенной возможности вырвать ничью в игре с «Манчестер Юнайтед» (1:2).

Марк Ноубл вышел на поле специально под пенальти в компенсированное время домашнего матча с «МЮ», но не сумел переиграть Давида Де Хеа.

«Когда вы просить назвать игрока, ассоциирующегося с «Вест Хэмом», все сразу говорят о Ноубле. Он – лицо нашей команды. Марк уже долгие годы выступает здесь. Его нереализованный пенальти ничего не значит. Он попал по воротам, но вратарю удалось совершить блестящий сэйв», - приводит слова Боуэна сайт «Вест Хэма».

У «молотобойцев» после пяти стартовых матчей АПЛ 8 очков в активе.