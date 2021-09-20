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Премьер-лига

Сульшер отказался говорить о шансах «МЮ» на титул до весны

20 Сентября 2021 • 11:00 Комментировать
Вест Хэм
1:2
Манчестер Юнайтед
окончен

Уле Гуннар Сульшер провёл встречу с прессой после победы «Манчестер Юнайтед» над «Вест Хэмом» со счётом 2:1.

«Ответа на вопрос о наших шансах на титул вы не получите. Прошло лишь пять игр с начала сезона в Премьер-лиге. Я чуть было не лишился работы перед этой игрой! Подобное случается, когда ты работаешь в «Манчестер Юнайтед».

В поединке с «Вест Хэмом» мы добились заслуженной победы. Здесь всегда трудно играть. Надеюсь, нам пригодятся эти три очка. Оценим свои перспективы в чемпионате в апреле и мае», - приводит слова Сульшера Goal.

После пяти стартовых игр «Манчестер Юнайтед» с 13 набранными очками делит первое место в Премьер-лиге с «Ливерпулем» и «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Вест Хэм Апл Уле Гуннар Сульшер
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