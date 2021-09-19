Сульшер ждёт прогресса от Санчо

Уле Гуннар Сульшер перед игрой с «Вест Хэмом» поддержал летнего новичка команды Джедона Санчо, пока ещё не отличившегося ни одним результативным действием за новый клуб.

«Джедон будет прибавлять, в этом я не сомневаюсь. Мы увидели, что он способен быть игроком топ-уровня в течение 10-15 лет. Санчо покажет прогресс», - цитирует Сульшера журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что «красным дьяволам» трансфер экс-футболиста «Боруссии» Дортмунд обошёлся в 85 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Джейдон Санчо провёл суммарно 5 игр за манкунианцев, но результативных действий не совершал.