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Премьер-лига

Фердинанд – о будущем Сульшера: «Наступают роковые времена»

15 Сентября 2021 • 19:31 Комментировать (1)
Вест Хэм
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Манчестер Юнайтед
4.15 3.90 1.80
19.09 16:00

Небезызвестный британский эксперт Рио Фердинанд поделился мнением относительно результатов «Манчестер Юнайтед» под руководством Уле Гуннара Сульшера.

«Пока что норвежцу не удалось доказать свою способность добавиться побед на регулярной основе. До сегодняшнего дня он выполнял всё, что должен был. Но теперь наступают роковые времена. Клуб блестяще проявил себя во время трансферного окна, подписав игроков-победителей. Он будет обезглавлен, если не приведёт «МЮ» к трофеям», - приводит слова Фердинанда Daily Mail.

Напомним, что «красные дьяволы» накануне сенсационно уступили «Янг Бойз» в первом туре групповой стадии Лиги чемпионов - 1:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд Уле Гуннар Сульшер
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
15 Сентября 2021 в 20:49
Ой да не так уж там много этих игроков, они только звучат сильно, конечно если бы они так играли как звучат... А по Сульшеру сказать не чего. Нет громких трофеев.
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