Фердинанд – о будущем Сульшера: «Наступают роковые времена»

Небезызвестный британский эксперт Рио Фердинанд поделился мнением относительно результатов «Манчестер Юнайтед» под руководством Уле Гуннара Сульшера.

«Пока что норвежцу не удалось доказать свою способность добавиться побед на регулярной основе. До сегодняшнего дня он выполнял всё, что должен был. Но теперь наступают роковые времена. Клуб блестяще проявил себя во время трансферного окна, подписав игроков-победителей. Он будет обезглавлен, если не приведёт «МЮ» к трофеям», - приводит слова Фердинанда Daily Mail.

Напомним, что «красные дьяволы» накануне сенсационно уступили «Янг Бойз» в первом туре групповой стадии Лиги чемпионов - 1:2.