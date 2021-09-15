Петер Шмейхель раскритиковал решения Сульшера после матча с «Янг Бойз»

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель раскритиковал главного тренера команды Уле-Гуннара Сульшера после матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Янг Бойз» (1:2).

«Почему сегодня не вышел сильнейший стартовый состав? Следующий матч с «Вест Хэмом» состоится только в воскресенье. Это первый матч в Лиге чемпионов и его нужно выигрывать.

Зачем Сульшер заменил Роналду? Криштиану всегда нацелен на ворота соперника и может что-то придумать в атаке, но его меняют и параллельно выпускают Марсьяля, который плохо отрабатывает в обороне. Команда играет в меньшинстве и планирует обороняться, так зачем выпускать нападающего?», - цитирует Шмейхеля Sky Sports.