Роналду эмоционально высказался о волевой победе над «Вест Хэмом»

Звездный нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду отреагировал на волевую победу над лондонским «Вест Хэмом» в матче пятого тура английской Премьер-лиги. Манкунианцы выиграли со счетом 2:1. КриРо забил один из голов.

«Каждый поединок в АПЛ – это всегда ожесточенная борьба за три балла. На этот раз мы столкнулись с серьезным препятствием и поняли, что такого на нашем пути будет еще много. Только вместе! Сконцентрированы! Вперед, «Юнайтед», - написал португальский голеадор в инстаграм-аккаунте.

Роналду вернулся в стан «красных дьяволов» минувшим летом. Нападающий забил уже в трех подряд матчах.