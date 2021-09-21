Роналду обратился к фанатам «Манчестер Юнайтед»

Звездный форвард Криштиану Роналду, вернувшийся прошлым летом в «Манчестер Юнайтед», обратился к поклонникам «красных дьяволов».

«Вместе мы сильнее. Спасибо вам за поддержку», - гласит сообщение 36-летнего голеадора в инстаграм-аккаунте.

В недавнем матче чемпионата Англии манкунианцы на выезде отпраздновали волевую победу над лондонским «Вест Хэмом» (2:1). КриРо забил один из голов своей команды.

В текущем сезоне Премьер-лиги Криштиану принял участие в двух поединках, записав на свой счет три забитых мяча.

Контракт португальца с «МЮ» рассчитан на два года. В договоре прописан пункт о возможной пролонгации сотрудничества на сезон.

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