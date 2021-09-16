Фернандеш продлит контракт с «Манчестер Юнайтед» в ближайшее время

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш в ближайшее время продлит контракт со своим нынешним клубом, передаёт The Sun. По данным источника, стороны находятся на завершающем этапе переговоров.

Сообщается, что по новому контракту Фернандеш будет зарабатывать в два раза больше, чем сейчас. Нынешнее соглашение игрока рассчитано до 2025 года.

Напомним, что португалец стал игроком «МЮ» в 2020 году. В нынешнем сезоне на счету Фернандеш четыре матча в АПЛ, в которых он забил четыре гола. Всего в составе «Манчестер Юнайтед» он сыграл 85 матчей, забил 44 гола и отдал 26 результативных передач.