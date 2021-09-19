Тренер «Вест Хэма» не планирует расставаться с Райсом

Член тренерского штаба «Вест Хэма» Кевин Нолан поделился мнением об основном опорном полузащитнике лондонцев Деклане Райсе.

«Деклан является тем игроком, который готов учиться и становиться сильнее. Будучи тренером, мне важно, что он внимательно слушает все мои советы. Он развивается, это очень атлетичный футболист. Не продал бы его и за сто миллионов фунтов», - приводит слова Нолана Manchester Evening News.

Если верить информации СМИ, Деклан Райс является основной трансферной целью «Манчестер Юнайтед» на следующее лето.

На сегодняшний день трансферная стоимость 22-летнего английского хавбека составляет 70 миллионов евро.