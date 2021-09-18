Мойес: «Сульшер провёл отличную работу в «МЮ»

Уже в это воскресенье, 19 сентября, «Вест Хэм» будет в родных стенах принимать лидера турнирной таблицы английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед». На предматчевой пресс-конференции наставник «молотобойцев» Дэвид Мойес поделился ожиданиями от матча.

«У «МЮ» собрался очень сбалансированный состав, сплав опыта и молодости. Я думаю, что Уле Гуннар Сульшер провёл отличную работу. У него в распоряжении находится команда, которая более чем способна выиграть чемпионат в этом году», - приводит слова специалист пресс-служба клуба.

Напомним, что ранее Мойес тоже тренировал «Манчестер Юнайтед», но не смог добиться с командой желаемых успехов.