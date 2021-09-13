«Лестер» интересуется Лингардом

«Лестер» проявляет интерес к полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингарду, передаёт Fichajes. По данным источника, команда Роджерса является одним из главных претендентов на англичанина.

Ранее сообщалось, что права на Лингарда хочет выкупить «Вест Хэм», за который он выступал в прошлом сезоне на правах аренды, однако сам игрок захотел остаться в «МЮ». Тем не менее, не исключено, что англичанину всё же придётся покинуть «Олд Траффорд» в январе, чем и хочет воспользоваться «Лестер».

Напомним, что Лингард является воспитанником «Манчестер Юнайтед». В нынешнем сезоне он принял участие в двух матчах АПЛ, проведя суммарно на поле 28 минут, и забил один гол.