Мойес: «Лингард помог нашему прогрессу»

Дэвид Мойес прокомментировал будущее полузащитника «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингарда.

Шотландский наставник «молотков» уверяет, что у него был разговор с Уле Гуннаром Сульшером летом, и он изначально понимал, что манкунианцы не отпустят 28-летнего хавбека: «Уле чётко дал мне понять, что намерен сохранить игрока».

В преддверии матча с «МЮ» Мойес отметил, что Джесси Лингард внёс свою лепту в улучшение результатов «железных» в прошлом сезоне.

«Поскольку он выступал за наш клуб, позволю себе высказаться о нём. Лингард очень помог нашему прогрессу. Нам понравилось сотрудничество с ним. Он великолепно играл за нас», - цитирует Мойеса BBC.

В прошлом сезоне Лингард отличился за «Вест Хэм» 9 мячами в 16 поединках.