«МЮ» намерен продлить контракт с Фернандешем до конца года

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» близок к тому, чтобы продлить контракт со своим нынешним клубом, передаёт журналист Фабрицио Романо. По данным источника, руководство «МЮ» намерено подписать новое соглашение с игроком до конца года.

Сообщается, что сам Фернандеш тоже хочет остаться в «Манчестер Юнайтед». Его действующий контракт рассчитан до середины 2025 года.

Напомним, что Фернандеш стал игроком «Манчестер Юнайтед» в январе 2020 года, перейдя из «Спортинга» за 63 миллиона евро. В нынешнем сезоне на его счету четыре матча в АПЛ, в которых он забил четыре гола. Всего он сыграл 84 матча в составе «МЮ», забил 44 гола и отдал 25 результативных передач.