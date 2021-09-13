Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 177 Комментарии
Премьер-лига

«МЮ» намерен продлить контракт с Фернандешем до конца года

13 Сентября 2021 • 19:49 Комментировать
Вест Хэм
...
Манчестер Юнайтед
4.15 3.90 1.80
19.09 16:00

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» близок к тому, чтобы продлить контракт со своим нынешним клубом, передаёт журналист Фабрицио Романо. По данным источника, руководство «МЮ» намерено подписать новое соглашение с игроком до конца года.

Сообщается, что сам Фернандеш тоже хочет остаться в «Манчестер Юнайтед». Его действующий контракт рассчитан до середины 2025 года.

Напомним, что Фернандеш стал игроком «Манчестер Юнайтед» в январе 2020 года, перейдя из «Спортинга» за 63 миллиона евро. В нынешнем сезоне на его счету четыре матча в АПЛ, в которых он забил четыре гола. Всего он сыграл 84 матча в составе «МЮ», забил 44 гола и отдал 25 результативных передач. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
Идет 27 минута Эвертон 0:0 Бёрнли 1.66 4.1 5.2
Все матчи
Новости
Сегодня, 13 Сентября
21:01 · Англия. Премьер-лига
«Милан» назвал «Манчестер Сити» цену на Тео Эрнандеса слухи
19:49 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» намерен продлить контракт с Фернандешем до конца года
17:49 · Англия. Премьер-лига
Сульшер: «У Роналду и Кавани есть голевое чутье. Это очень важно для нас»
17:27 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» интересуется Лингардом
17:21 · Англия. Премьер-лига
​Вратарь «МЮ»: «В пятницу ни один игрок не прикоснулся к десерту – все смотрели в тарелку Роналду» 5
16:52 · Англия. Премьер-лига
«Челси» может подписать двух защитников «Интера» 6
15:53 · Англия. Премьер-лига
​Венгер: «Надеюсь на возвращение «Арсенала»
15:51 · Англия. Премьер-лига
Алонсо: «Лукаку может стать лучшим бомбардиром АПЛ»
15:48 · Англия. Премьер-лига
​Эллиотт высказался после получения серьёзной травмы
15:43 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» в январе попытается подписать Вернера слухи
15:15 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Самая сложная игра для «Сити» в ЛЧ – первая против «РБ Лейпцига»
14:59 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» провёл переговоры с агентом Холанна слухи
14:13 · Англия. Премьер-лига
​Получивший серьёзную травму игрок «Ливерпуля» сделал подарок парню в больнице фото
13:15 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» назвал сумму, за какую готов продать Лингарда
11:59 · Англия. Премьер-лига
Погба передумал уходить из «Манчестер Юнайтед» после трансфера Роналду 1
Все новости
Рекомендуем