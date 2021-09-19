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Премьер-лига

Лингард исправился и принёс «МЮ» победу над «Вест Хэмом», «Брайтон» уже третий

19 Сентября 2021 • 17:57 Комментировать (3)
Брайтон
2:1
Лестер
окончен

В пятом туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» гостил у «Вест Хэма». Матч получился напряженным и держал болельщиков в напряжении все 90 минут. В первом тайме Саид Бенрахма подарил лондонцам надежду, но Криштиану Роналду быстро сравнял счет. Все решил удар Джесси Лингарда на 89-й минуте, который исправился за привоз в игре с «Янг Бойз» и принес «МЮ» победу - 2:1. На пятой компенсированной минуте Марк Ноубл, только вышедший на поле, взялся бить 11-метровый и не переиграл голкипера. «Красные дьяволы» лидируют вместе с «Ливерпулем».

В параллельном матче «Брайтон» был сильнее «Лестера» с таким же счетом и, набрав 12 очков, вышел на третье место.

Протокол игры  
Брайтон 2:1 Лестер
(1:0) Мопе Нил 35'    
(2:0) Уэлбек Данни 50'    
    61' Варди Джейми (2:1)
Санчес Роберт   90' Вельтман Йоел   20' Даффи Шейн Данк Льюис Марч Соломон   62' (Мвепу Энок (   62') Лаллана Адам Биссума Ив   79' (Модер Якуб (   79') Кукурелья Марк Троссар Леандро Уэлбек Данни   70' (Бёрн Дэн (   70') Мопе Нил
Запасные: Ричардс Тейлор Макаллистер Алексис Альсате Стивен Стил Джейсон Коннолли Аарон Лемпти Тарик
Шмейхель Каспер Рикарду Перейра II Сёюнджю Чаглар Вестергор Янник Бертранд Райан   68' (Кастань Тимоти (   68') Тилеманс Юри Ндиди Уилфред   44' Сумаре Бубакари   75' (Ихеаначо Келечи (   75') Мэддисон Джеймс   46' (Лукмен Адемола (   46') Варди Джейми Барнс Харви
Запасные: Дьюзбери-Холл Кирнан Олбрайтон Марк Амарти Даниэль Дака Пэтсон Чодури Хамза Уорд Дэнни II
19 сентября. Стадион "Фалмер" (Брайтон энд Хоув).

 

Протокол игры  
Брайтон 2:1 Лестер
(1:0) Мопе Нил 35'    
(2:0) Уэлбек Данни 50'    
    61' Варди Джейми (2:1)
Санчес Роберт   90' Вельтман Йоел   20' Даффи Шейн Данк Льюис Марч Соломон   62' (Мвепу Энок (   62') Лаллана Адам Биссума Ив   79' (Модер Якуб (   79') Кукурелья Марк Троссар Леандро Уэлбек Данни   70' (Бёрн Дэн (   70') Мопе Нил
Запасные: Ричардс Тейлор Макаллистер Алексис Альсате Стивен Стил Джейсон Коннолли Аарон Лемпти Тарик
Шмейхель Каспер Рикарду Перейра II Сёюнджю Чаглар Вестергор Янник Бертранд Райан   68' (Кастань Тимоти (   68') Тилеманс Юри Ндиди Уилфред   44' Сумаре Бубакари   75' (Ихеаначо Келечи (   75') Мэддисон Джеймс   46' (Лукмен Адемола (   46') Варди Джейми Барнс Харви
Запасные: Дьюзбери-Холл Кирнан Олбрайтон Марк Амарти Даниэль Дака Пэтсон Чодури Хамза Уорд Дэнни II
19 сентября. Стадион "Фалмер" (Брайтон энд Хоув).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Лестер Манчестер Юнайтед Вест Хэм Брайтон
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
Redwhite1959
19 Сентября 2021 в 18:32
Удалось посмотреть только последние 30 минут игры. За этот отрезок на Роналду было три ЧИСТЫХ пеналя - и ни одного судья вместе с ВАР не дали(( Заговор против КриРо или МЮ?
Kos34rus
19 Сентября 2021 в 18:09
GGMU
Element-22
19 Сентября 2021 в 18:06
Настоящая футбольная драма! Лингард, который совершил ужасный ляп в Лиге Чемпионов, которому стоя аплодировал стадион ВестХэма, когда тот выходил на поле, вколачивает шикарную банку на 89 минуте, а на 95 - под пенальти - выпускают Легенду клуба, чей удар отражает ДеХеа, который не мог взять 38 одиннадцатиметровых подряд… фантастика. GGMU!!!
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окончен Брайтон 2:1 Лестер
окончен Вест Хэм 1:2 Манчестер Юнайтед
Идет 6 минута Тоттенхэм 0:0 Челси 3.65 3.5 2.07
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