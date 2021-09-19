Лингард исправился и принёс «МЮ» победу над «Вест Хэмом», «Брайтон» уже третий

В пятом туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» гостил у «Вест Хэма». Матч получился напряженным и держал болельщиков в напряжении все 90 минут. В первом тайме Саид Бенрахма подарил лондонцам надежду, но Криштиану Роналду быстро сравнял счет. Все решил удар Джесси Лингарда на 89-й минуте, который исправился за привоз в игре с «Янг Бойз» и принес «МЮ» победу - 2:1. На пятой компенсированной минуте Марк Ноубл, только вышедший на поле, взялся бить 11-метровый и не переиграл голкипера. «Красные дьяволы» лидируют вместе с «Ливерпулем».
В параллельном матче «Брайтон» был сильнее «Лестера» с таким же счетом и, набрав 12 очков, вышел на третье место.
Протокол игры
|(1:0) Мопе Нил 35'
|(2:0) Уэлбек Данни 50'
|61' Варди Джейми (2:1)
Санчес Роберт • 90'Вельтман Йоел • 20'Даффи Шейн • Данк Льюис • Марч Соломон 62' ( Мвепу Энок ( 62') • Лаллана Адам • Биссума Ив 79' ( Модер Якуб ( 79') • Кукурелья Марк • Троссар Леандро • Уэлбек Данни 70' ( Бёрн Дэн ( 70') • Мопе Нил
Запасные: Ричардс Тейлор • Макаллистер Алексис • Альсате Стивен • Стил Джейсон • Коннолли Аарон • Лемпти Тарик
Шмейхель Каспер • Рикарду Перейра II • Сёюнджю Чаглар • Вестергор Янник • Бертранд Райан 68' ( Кастань Тимоти ( 68') • Тилеманс Юри • Ндиди Уилфред • 44'Сумаре Бубакари 75' ( Ихеаначо Келечи ( 75') • Мэддисон Джеймс 46' ( Лукмен Адемола ( 46') • Варди Джейми • Барнс Харви
Запасные: Дьюзбери-Холл Кирнан • Олбрайтон Марк • Амарти Даниэль • Дака Пэтсон • Чодури Хамза • Уорд Дэнни II
19 сентября. Стадион "Фалмер" (Брайтон энд Хоув).
Протокол игры
|(1:0) Мопе Нил 35'
|(2:0) Уэлбек Данни 50'
|61' Варди Джейми (2:1)
Санчес Роберт • 90'Вельтман Йоел • 20'Даффи Шейн • Данк Льюис • Марч Соломон 62' ( Мвепу Энок ( 62') • Лаллана Адам • Биссума Ив 79' ( Модер Якуб ( 79') • Кукурелья Марк • Троссар Леандро • Уэлбек Данни 70' ( Бёрн Дэн ( 70') • Мопе Нил
Запасные: Ричардс Тейлор • Макаллистер Алексис • Альсате Стивен • Стил Джейсон • Коннолли Аарон • Лемпти Тарик
Шмейхель Каспер • Рикарду Перейра II • Сёюнджю Чаглар • Вестергор Янник • Бертранд Райан 68' ( Кастань Тимоти ( 68') • Тилеманс Юри • Ндиди Уилфред • 44'Сумаре Бубакари 75' ( Ихеаначо Келечи ( 75') • Мэддисон Джеймс 46' ( Лукмен Адемола ( 46') • Варди Джейми • Барнс Харви
Запасные: Дьюзбери-Холл Кирнан • Олбрайтон Марк • Амарти Даниэль • Дака Пэтсон • Чодури Хамза • Уорд Дэнни II
19 сентября. Стадион "Фалмер" (Брайтон энд Хоув).