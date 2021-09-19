Лингард исправился и принёс «МЮ» победу над «Вест Хэмом», «Брайтон» уже третий

В пятом туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» гостил у «Вест Хэма». Матч получился напряженным и держал болельщиков в напряжении все 90 минут. В первом тайме Саид Бенрахма подарил лондонцам надежду, но Криштиану Роналду быстро сравнял счет. Все решил удар Джесси Лингарда на 89-й минуте, который исправился за привоз в игре с «Янг Бойз» и принес «МЮ» победу - 2:1. На пятой компенсированной минуте Марк Ноубл, только вышедший на поле, взялся бить 11-метровый и не переиграл голкипера. «Красные дьяволы» лидируют вместе с «Ливерпулем».

В параллельном матче «Брайтон» был сильнее «Лестера» с таким же счетом и, набрав 12 очков, вышел на третье место.