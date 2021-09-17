​Варан: «Вернуть «Манчестер Юнайтед» на вершину – большой вызов»

После десяти лет выступлений за «Реал» Рафаэль Варан отправился в Премьер-лигу и подписал контракт с «Манчестер Юнайтед». Французский футболист поделился впечатлениями от своего переезда на «Олд Траффорд».

«Я хочу становиться лучше. Для меня это новый вызов – другая лига, другой менталитет, другая атмосфера. Это всё в новинку для меня, но я до сих пор наслаждаюсь каждым днём.

Вернуть «Манчестер Юнайтед» обратно на вершину – большой вызов. Я чувствую, что люди в клубе хотят побеждать, хотят творить великие дела. Это меня мотивирует», - сказал Варан Sky Sports.

Отметим, что «МЮ» в последний раз становился чемпионом в 2013 году.