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Невилл: «Роналду более совершенный футболист, чем Месси»

14 Сентября 2021 • 00:40 Комментировать
Вест Хэм
...
Манчестер Юнайтед
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19.09 16:00

Гарри Невилл, выступавший когда-то бок о бок с Криштиану Роналду за «Манчестер Юнайтед», сравнил португальца с Лионелем Месси.

Английский эксперт в эфире Sky Sports назвал причины, из-за которых считает Роналду более совершенным игроком, чем Месси. Во-первых, Невилл указал, что Криштиану гораздо сильнее в таких компонентах как игра головой, удары нерабочей ногой и умение реализовывать пенальти. Во-вторых, он отметил, что португалец много забивал за сборную и клуб, благодаря чему поднимал команды на новый, более высокий уровень, чем это делал аргентинец.

«Без сомнений, Лео тоже невероятен, но Роналду – величайший игрок всех времен», - подытожил Невилл.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Гари Невилл
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