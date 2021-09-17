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Премьер-лига

Сон: «В детстве я болел за «Манчестер Юнайтед»

17 Сентября 2021 • 14:34 Комментировать
Вест Хэм
...
Манчестер Юнайтед
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19.09 16:00

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын-Мин рассказал, что в детстве болел за «Манчестер Юнайтед».

«В детстве я болел за «Манчестер Юнайтед». Там играл Пак Чжи Сун, который был кумиром для меня и всех корейских детей. Он национальный герой. Благодаря нему, многие корейские дети поверили в себя. В Корее до сих пор говорят, что у него два сердца. Ему было нелегко, так как он стал первый корейцем в Премьер-лиге. Поэтому раньше я болел за «МЮ», но сейчас не могу», - цитирует нападающего Daily Mail.

Напомним, что Пак Чжи Сун был игроком «Манчестер Юнайтед» с 2005 по 2012 год. За это время он четырежды становился чемпионом Англии.

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Сон Хын-Мин
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