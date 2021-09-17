Сульшер разочарован тем, что «МЮ» не подписал Райса летом

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер разочарован тем, что клуб не подписал полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса этим летом, передаёт Independent.

По данным источника, наставник является большим поклонником футболиста и считает, что тот сумеет усилить состав команды. Сульшер считал Райса приоритетной трансферной целью на лето, однако трансфер так и не состоялся.

Напомним, что Райс является воспитанником «Вест Хэма». В нынешнем сезоне на его счету четыре матча в АПЛ, в которых он он отдал одну результативную передачу. В следующем туре его команда сыграет именно с «Манчестер Юнайтед».