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Сульшер разочарован тем, что «МЮ» не подписал Райса летом

17 Сентября 2021 • 16:57 Комментировать
Вест Хэм
...
Манчестер Юнайтед
4.15 3.90 1.80
19.09 16:00

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер разочарован тем, что клуб не подписал полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса этим летом, передаёт Independent. 

По данным источника, наставник является большим поклонником футболиста и считает, что тот сумеет усилить состав команды. Сульшер считал Райса приоритетной трансферной целью на лето, однако трансфер так и не состоялся.

Напомним, что Райс является воспитанником «Вест Хэма». В нынешнем сезоне на его счету четыре матча в АПЛ, в которых он он отдал одну результативную передачу. В следующем туре его команда сыграет именно с «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Вест Хэм Уле Гуннар Сульшер Деклан Райс
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