Пресс-служба Роналду опровергла слухи о причине переезда игрока - овцы здесь ни при чём

Вчера появилась информация, что Криштиану Роналду сменил место жительства спустя пару недель после переезда в Манчестер. Причиной этому британские СМИ называли различные неудобства, например, блеяние овец по утрам, которых разводят на ферме вблизи прошлого дома Криштиану.

Впрочем, сегодня в интервью изданию Mail Plus пресс-служба футболиста опровергла эти слухи. Представители Роналду сообщили, что история полностью сфальсифицирована, но при этом отказались называть настоящие причины переезда.

Отмечается, что на данный момент португалец вместе с семьей остановились в особняке бывшего нападающего «Манчестер Юнайтед» Энди Коула.