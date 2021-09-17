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Премьер-лига

Пресс-служба Роналду опровергла слухи о причине переезда игрока - овцы здесь ни при чём

17 Сентября 2021 • 12:40 Комментировать
Вест Хэм
...
Манчестер Юнайтед
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19.09 16:00

Вчера появилась информация, что Криштиану Роналду сменил место жительства спустя пару недель после переезда в Манчестер. Причиной этому британские СМИ называли различные неудобства, например, блеяние овец по утрам, которых разводят на ферме вблизи прошлого дома Криштиану.  

Впрочем, сегодня в интервью изданию Mail Plus пресс-служба футболиста опровергла эти слухи. Представители Роналду сообщили, что история полностью сфальсифицирована, но при этом отказались называть настоящие причины переезда.

Отмечается, что на данный момент португалец вместе с семьей остановились в особняке бывшего нападающего «Манчестер Юнайтед» Энди Коула.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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