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Премьер-лига

Роналду вынужден был искать новый дом в Манчестере – ему мешали спать овцы

16 Сентября 2021 • 15:05 Комментировать (3)
Вест Хэм
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Манчестер Юнайтед
4.15 3.90 1.80
19.09 16:00

Перебравшись в «Манчестер Юнайтед» в последние дни трансферного окна, Криштиану Роналду тут же поселился в одном из самых роскошных особняков города. Но, уже спустя несколько недель португалец вынужден был переезжать в другое место.

По информации британского таблоида The Sun, Криштиану решился на такой шаг по ряду причин. Во-первых, недалеко от его места жительства находилась ферма, а блеяние овец по утрам мешало футболисту спать. Роналду, который очень много внимания уделает восстановлению после игр и тренировок, это не понравилось. Во-вторых, на территории особняка находилась общественная пешеходная дорожка, что настораживало семью игрока.

Источник сообщает, что португалец уже завершил свой переезд. Теперь он проживает в Чешире, в доме с бассейном, кинозалом и гаражом, рассчитанным на четыре автомобиля.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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Комментарии (3)
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Милка
16 Сентября 2021 в 15:58
Не, ну зачем же так Алекса1972 называть то? Не обижайте бедных животных. Хе-хе…
K.karitch
16 Сентября 2021 в 16:07
Баран вчера в Брюгге по полю бродил, бородёнкой махал, а Алекс1972 сотоварищи ему подблеивал. Бэ-э-э-э....
Alex1972
16 Сентября 2021 в 15:54
Странно... Не знал, что овцы чем-то могут помешать барану.... А-ха-ха-ха...
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