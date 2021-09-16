Роналду вынужден был искать новый дом в Манчестере – ему мешали спать овцы

Перебравшись в «Манчестер Юнайтед» в последние дни трансферного окна, Криштиану Роналду тут же поселился в одном из самых роскошных особняков города. Но, уже спустя несколько недель португалец вынужден был переезжать в другое место.

По информации британского таблоида The Sun, Криштиану решился на такой шаг по ряду причин. Во-первых, недалеко от его места жительства находилась ферма, а блеяние овец по утрам мешало футболисту спать. Роналду, который очень много внимания уделает восстановлению после игр и тренировок, это не понравилось. Во-вторых, на территории особняка находилась общественная пешеходная дорожка, что настораживало семью игрока.

Источник сообщает, что португалец уже завершил свой переезд. Теперь он проживает в Чешире, в доме с бассейном, кинозалом и гаражом, рассчитанным на четыре автомобиля.