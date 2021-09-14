Руководство «Вест Хэма» определилось с суммой, за которую готово отпустить полузащитника Деклана Райса, передаёт Football London. По данным источника, лондонский клуб готов расстаться с футболистом за 100 млн фунтов (около 117,5 млн евро).

Ранее сообщалось, что главными претендентами на Райса являются «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Интерес к футболисту также проявляет «Манчестер Сити».

Напомним, что Райс является воспитанником «Вест Хэма». В составе лондонского клуба он дебютировал в 2017 году. В нынешнем сезоне на его счету четыре матча в АПЛ, в которых он отметился одной результативной передачей.