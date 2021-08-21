Стукалов: «Можно поздравить не меня, а футболистов, что они проявили характер»

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов подвёл итоги матча с «Зенитом» (1:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- Заработано очко в сложнейшем матче. Мы проигрывали по счету, поэтому я думаю, что можно поздравить не меня, а футболистов, что они проявили характер во втором тайме и даже могли выиграть.

- Явно не к такому началу готовились, не к быстро пропущенному мячу. Как, на ваш взгляд, команда отреагировала в дебюте?

- Мы начали робко, к сожалению. Мы говорили об этом перед игрой, с этой командой надо играть в футбол и показывать футбол, но была некая скованность. После паузы на водопой как-то пошла игра по-другому.

- Перерыв на пользу пошел, ребята прислушались?

- Безусловно. Вы же сами видели, плюс замены, которые мы планировали, это всё плановые замены. Большую лепту они внесли, мы держали Остона и Славу Кротова, и Бауэра. Хотели именно освежить атаку, где-то уже на подсевших защитников «Зенита». Все замены сработали.