РПЛ сообщила о переносе двух матчей пятого тура

Было изменено время начала двух поединков пятого тура российской Премьер-лиги, об этом рапортует пресс-служба РПЛ.

Встреча между «Уфой» и петербургским «Зенитом», которая намечена на 21 августа, перенесена на два часа. Матч начнется в 18:00 вместо 16:00. Игра перенесена из-за аномальной жары в регионе.

На два часа раньше стартует поединок в Москве, где ЦСКА будет принимать грозненский «Ахмат». Вместо 18:00 стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.

После четырех сыгранных туров лидером чемпионата России является «Зенит». Вторую строчку занимает «Рубин», а топ-3 замыкает «Сочи».