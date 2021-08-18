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Россия. Премьер-лига

РПЛ сообщила о переносе двух матчей пятого тура

18 Августа 2021 • 12:43 Комментировать
Уфа
...
Зенит
7.20 4.50 1.45
21.08 16:00
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Было изменено время начала двух поединков пятого тура российской Премьер-лиги, об этом рапортует пресс-служба РПЛ.

Встреча между «Уфой» и петербургским «Зенитом», которая намечена на 21 августа, перенесена на два часа. Матч начнется в 18:00 вместо 16:00. Игра перенесена из-за аномальной жары в регионе.

На два часа раньше стартует поединок в Москве, где ЦСКА будет принимать грозненский «Ахмат». Вместо 18:00 стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.

После четырех сыгранных туров лидером чемпионата России является «Зенит». Вторую строчку занимает «Рубин», а топ-3 замыкает «Сочи».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Уфа Ахмат
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