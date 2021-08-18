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Россия. Премьер-лига

Семак анонсировал дебют Клаудиньо за «Зенит»

18 Августа 2021 • 14:20 Комментировать
Уфа
...
Зенит
7.20 4.50 1.45
21.08 16:00
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Перед матчем пятого тура чемпионата против «Уфы» рулевой «Зенита» Сергей Семак ответил на вопросы, касающиеся состояния некоторых игроков команды. Наставник действующих чемпионов России анонсировал дебют Клаудиньо.

«Клаудиньо готовится. Все необходимые процедуры соблюдены, он готов играть», - приводятся слова Семака на страницах клубного сайта «сине-бело-голубых».

Также Сергей Семак выразил надежду на то, что в полной готовности к игре подойдут Ярослав Ракицкий и Малком. Последний, как известно, в поединке против «Локомотива» (ничья 1:1) получил сотрясение.

Матч «Уфа» - «Зенит» пройдёт в субботу, 21 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Ярослав Ракицкий Малком Клаудиньо
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