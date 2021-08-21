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Россия. Премьер-лига

Игонин: «В защите игроки «Зенита» действуют не полноценной четвёркой» эксклюзив

21 Августа 2021 • 20:52 Комментировать
Уфа
1:1
Зенит
окончен
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Бывший капитан «Зенита» Алексей Игонин в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал ничейный результат в матче между «Уфой» и «сине-бело-голубыми» (1:1).

«У «Зенита» процент владения мячом перевалил за 60, это хорошая цифра. То есть, сказать о том, что матч складывался для питерцев сложно, нельзя. Видимо, у команды не до конца набраны кондиции, чтобы такие матчи спокойно доводить до победы.

Мне кажется, что приобретение новых футболистов добавило какие-то оттенки к игре «Зенита». Я бы не говорил тут о сыгранности, я бы говорил о недоборе кондиций у каждого игрока в частности. Например, была ошибка при пропущенном голе. При определенных раскладах такие ошибки невозможно представить, например, не будет футболист так действовать при выходе из обороны в игре против «Спартака» в середине сезона. В этой ситуации он сыграл именно так, расхлябанно. Это говорит о том, что конкретного понимания того, что нужно брать очки в любом матче, нет. В защите игроки действуют не полноценной четверкой, а каждый футболист в отдельности, плюс совершают ошибки», - сказал Игонин.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Алексей Игонин
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