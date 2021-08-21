Семак: «Дзюба старался сегодня, молодец»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвёл итоги матча с «Уфой» (1:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- Я считаю, что по количеству моментов было большим преимущество, за исключением потери мяча и концовки, когда игра стала нервная, ничего не было у наших ворот. Ну что? Надо забивать. Для того, чтобы выигрывать надо забивать не один. Одного не хватило, к сожалению. Сегодня так случилось, что забили и не выиграли.

- Вы не использовали все свои замены. Почему?

- Сегодня нужно было выигрывать, не было смысла выпускать защитников. Сердару Азмуну был в недостаточно хорошей форме. Артём старался сегодня, молодец. Но, к сожалению, что касается голевых действий, которые привели бы к забитым мячам, не было. Вопрос не в том, что нападающие забили или не забили, а в том, что свои моменты нужно реализовать. Их было достаточно для победы, но, к сожалению, сегодня не получилось.