Ахмедов: «Урунову не дали шанса в «Спартаке»

Экс-футболист «Краснодара» и «Анжи» Одил Ахмедов высказался насчёт аренды Остона Урунова.

Узбекский игрок в сезоне 2021/2022 будет выступать за «Уфу» по условиям аренды. Также за его новым клубом закреплено право последующего выкупа контракта защитника у «Спартака».

По мнению Ахмедова, его соотечественник является очень талантливым футболистом: «Остон после перехода сразу получил травму, а потом ему просто не дали шанса».

Собеседник «ВсёПроСпорт» посоветовал Урунову проявить себя в российском чемпионате, а затем попытаться уехать в Европу, как это ранее сделал Элдор Шомуродов: «Он должен показать себя и заслужить предложение».