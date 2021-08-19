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Россия. Премьер-лига

Ахмедов: «Урунову не дали шанса в «Спартаке»

19 Августа 2021 • 20:45 Комментировать
Уфа
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Зенит
7.20 4.50 1.45
21.08 18:00
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Экс-футболист «Краснодара» и «Анжи» Одил Ахмедов высказался насчёт аренды Остона Урунова.

Узбекский игрок в сезоне 2021/2022 будет выступать за «Уфу» по условиям аренды. Также за его новым клубом закреплено право последующего выкупа контракта защитника у «Спартака».

По мнению Ахмедова, его соотечественник является очень талантливым футболистом: «Остон после перехода сразу получил травму, а потом ему просто не дали шанса».

Собеседник «ВсёПроСпорт» посоветовал Урунову проявить себя в российском чемпионате, а затем попытаться уехать в Европу, как это ранее сделал Элдор Шомуродов: «Он должен показать себя и заслужить предложение».

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Евро-Футбол.Ру,
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