​Дзюба не забил в 6 стартовых играх сезона впервые за 4 года

Новый футбольный год для Артёма Дзюбы начался на минорной ноте. В шести стартовых матчах сезона (матч за Суперкубок + пять матчей Премьер-лиги) Дзюба ни разу не расписался в воротах соперников. Как следствие, форвард «Зенита» не получил от Валерия Карпина вызов в ряды сборной России на ближайший сбор.

Телеграм-канал «Первый спорт» обращает внимание на тот факт, что Дзюба начал сезон без голов в шести стартовых играх впервые с 2017 года. Тогда голевое молчание Артёма достигло 10 поединков.

В следующем туре Премьер-лиги «Зенит» примет ЦСКА. Игра пройдёт в четверг, 26 августа.