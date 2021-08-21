​Уткин отреагировал на неудачу «Зенита» в Уфе

Василий Уткин решил сказать несколько слов о второй подряд осечке «Зенита» в чемпионате. В субботу вечером команда Сергея Семака добилась только ничьей в гостя у «Уфы». Встреча завершилась с результатом 1:1.

«Ну, если «Зенит» накрывается прессингом «Уфы» словно медным тазом, с такой же гулкой надёжностью, то прямо интересно, где взять оптимизм перед Лигой Чемпионов?» - вопрошает Уткин посредством своего телеграм-канала.

Известный журналист отметил, что у него и не было оптимизма по поводу выступлений «Зенита» в сильнейшем клубном турнире континента.

Добавим, что «Зенит» узнает своих соперников по групповой стадии Лиги чемпионов 26 августа.