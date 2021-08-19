Абрамов: «Урунов может повторить путь Шомуродова»

Бывший главный тренер сборной Узбекистана Вадим Абрамов высказался по поводу перехода Остона Урунова в «Уфу».

Он заявил, что на данный момент Урунов не воспользовался теми шансами, которые у него были. По его словам, полузащитник ещё нигде не заиграл, но он молодой и у него ещё всё впереди.

Абрамов отметил, что Урунов может повторить путь своего соотечественника Эльдора Шомуродова, который недавно перешёл в «Рому», однако для этого нужно проявить себя в «Уфе» и доказать, что «Спартак» его недооценил, пишет «ВсеПроСпорт».

Напомним, что Урунов ближайший сезон проведёт в «Уфе» на правах аренды.