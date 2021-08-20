Азмун не отправился на матч с «Уфой»

Сердар Азмун не отправился с «Зенитом» на гостевой поединок РПЛ против «Уфы», который пройдёт 21 августа. Об этом сообщает Rusfootball.

В последние недели и месяцы слухи регулярно связывали Сердара Азмуна с клубами из Европы. Сам иранский нападающий открыто говорил о своём желании попробовать силы в более статусном чемпионате.

Сердар Азмун выступает за «Зенит» с февраля 2019 года. За два с половиной года иранец провёл за «сине-бело-голубых» 88 матчей, в которых отметился 57 голами 20 результативными пасами на партнёров по команде.

Напомним, что из-за прогноза погоды начало матча «Уфа» - «Зенит» было сдвинуто с 16:00 на 18:00.