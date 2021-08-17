​Игрок «Уфы» подарил футболку болельщице, раздевшейся до нижнего белья на трибунах (фото)

Во время недавнего поединка российского чемпионата между «Уфой» и «Локомотивом» в кадр телевизионной трансляции попала смелая болельщица «горожан». Она разделась до нижнего белья и показала плакат, призывая Морица Бауэра подарить ей футболку.

Теперь пресс-служба уфимского клуба отрапортовала о том, что Бауэр исполнил просьбу болельщицы. Футболист подарил ей футболку перед тренировочным занятием команды. Смелую поклонницу «Уфы» зовут Азалия.

После четырёх туров чемпионата «Уфа» располагается на одиннадцатой позиции в турнирной таблице с четырьмя зачётными баллами в своём активе.