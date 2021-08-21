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Россия. Премьер-лига

Агаларов: «Отец ни на секунду не дает мне подумать о звёздной болезни»

21 Августа 2021 • 22:19 Комментировать
Уфа
1:1
Зенит
окончен
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Лучший футболист матча «Уфа» - «Зенит» (1:1) Гамид Агаларов поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Я счастлив, только позитивные. Игра была очень тяжелой. Каждый, кто играл, кто сидел, административный и тренерский штаб, все отдали максимум своих сил и вот, заработали сегодня такое важное очко.

- Если говорить о вас, уже четвертый мяч в чемпионате забиваете в пяти матчах. Что происходит? Потому что раньше вообще не было забитых мячей, а сейчас забиваете почти в каждом матче, а также были вызваны в молодежную сборную. Как удалось так перезагрузить карьеру?

- Это все приходит, если трудишься. Всевышний видит это, поэтому я ему благодарен за это и каждый день благодарю и прошу. Поэтому только рад.

- В таком случае думаю, что звездной болезни у вас не стоит ожидать?

- У меня отец дома, он сам поиграл, потренировал. Я вас уверяю, он ни на секунду не дает мне подумать об этом, напоминает и говорит, что нужно еще усерднее работать. Я с ним полностью согласен.

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Евро-Футбол.Ру,
Уфа Гамид Агаларов
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окончен Уфа 1:1 Зенит 7.5 4.65 1.42
окончен Урал 0:1 Динамо Москва 5.5 3.8 1.65
окончен Крылья Советов 1:0 Сочи 2.95 3.3 2.45
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