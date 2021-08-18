Нападающий Станислав Крапухин покинул «Зенит» на правах свободного агента. Об этом сообщает пресс-служба питерского клуба.

Напомним, что 23-летний игрок является воспитанником «Зенита». В основном составе «сине-бело-голубых» он сыграл четыре матча, в которых результативными действиями не отличался. Также он известен по выступлениям за «Томь», «Новосибирск» и питерскую «Звезду».

После четырёх стартовых туров РПЛ «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, имея в своём активе десять очков. В следующем туре питерский клуб сыграет на выезде с «Уфой».

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак анонсировал дебют Клаудиньо.