Веденеев: «Мостовому и другим молодым ребятам пробиться в основу «Зенита» - нереально»

Бывший игрок «Зенита» Сергей Веденеев поделился мнением, почему полузащитник Андрей Мостовой не может закрепиться в основном составе питерского клуба.

Веденеев отметил, что в прошлом сезоне полузащитник получал игровое время в матчах со слабыми соперниками. Он заявил, что в матчах Лиги чемпионов должны играть сильнейшие футболисты, поэтому молодые игроки не могут пробиться в основной состав.

Экс-игрок «Зенита» добавил, что на данный момент Мостовому не хватает мастерства и опыта, чтобы стать ключевым игроком питерцев, пишет «Спорт Уик-энд».

Напомним, что в этом сезоне полузащитник ещё ни разу не появлялся в стартовом сезоне «Зенита» на матч РПЛ.