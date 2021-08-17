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Россия. Премьер-лига

«Галатасарай» готов отпустить Маркао в «Зенит» слухи

17 Августа 2021 • 17:26 Комментировать
Уфа
...
Зенит
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21.08 16:00
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Во время текущего трансферного окна «Зенит» пытался приобрести у «Галатасарая» центрального защитника Маркао. Сообщалось, что российский клуб даже предлагал за бразильца 11 миллионов евро, но такая сумма не удовлетворила руководство турецкой стороны. Также на игрока претендовали киевское «Динамо» и «Шахтер».

Сегодня же издание Radyo Gol поделилось информацией, что «Галатасарай» готов расстаться с футболистом и уже связывался с питерцами по поводу потенциального перехода.

Полагается, что на такой шаг «Галатасарай» решился после вчерашнего инцидента – во время матча турецкой Суперлиги Маркао дважды ударил партнера по лицу, за что получил красную карточку. Ни болельщики, ни менеджмент клуба не остались довольны таким поведением защитника, которое может повлиять на репутацию команды.

Отметим, что действующее соглашение 25-летнего игрока рассчитано до лета 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Зенит Маркао Трансферы футбола - лето 2021
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