Клаудиньо: «У «Зенита» хорошая инфраструктура»

Бразильский новичок «Зенита» Клаудиньо рассказал, кто повлиял на его решение присоединиться к команде с берегов Невы.

Футболист, прибывший в стан чемпионов России из «РБ Брагантино», признался в интервью клубной прессе, что ему было известно много о «Зените» по причине выступлений здесь Халка: «Смотрел нарезки его игр, его голы за «сине-бело-голубых». Много говорил с Малкомом».

Клаудиньо уверяет, что ему всё понравилось в клубе: «Зенит» - большой европейский клуб с прекрасной инфраструктурой».

Ранее стало известно, что южноамериканец будет выступать в Санкт-Петербурге под номером 11, который прежде принадлежал Александру Кержакову.