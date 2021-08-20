Андрей Мостовой: «Хабаровск и Владивосток – самые сложные города»

Хавбек «Зенита» Андрей Мостовой поведал о том, выезд в какие города в период его выступлений в ФНЛ доставлял больше всего хлопот.

Бывший игрок «Химок» и «Зенита-2» пожаловался на то, что после 8-часового перелёта во Владивосток у него было очень мало времени, чтобы отдохнуть с дороги.

«На игру в час или в два по местному времени. А по московскому это восемь утра. Никто не спрашивает, как ты себя чувствуешь», - приводит слова Мостового сайт «сине-бело-голубых».

Андрей Мостовой считает, что именно гостевые матчи в Хабаровске и Владивостоке из-за смены часовых поясов были самыми сложными.

Завтра, 21 августа, чемпионам России предстоит провести выездной поединок с «Уфой».