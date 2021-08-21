​Семак оценил игру Дзюбы в матче с «Уфой»

В пятом туре чемпионата «Зенит» выступил неудачно, разойдясь миром с «Уфой». Форвард Артём Дзюба вернулся в стартовый состав питерцев, но не смог забить. Дзюба до сих пор не забил ни одного гола в этом сезоне.

После ничьей в Уфе выступление Дзюбы оценил главный тренер «сине-бело-голубых» Сергей Семак.

«Артём сегодня старался и хорошо работал для команды, поэтому никаких претензий к нему нет», - приводятся слова Семака на страницах клубного сайта «Зенита».

Ближайший матч «Зенит» проведёт 26 августа против ЦСКА на своём поле. Это будет встреча шестого тура чемпионата России.