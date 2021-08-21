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Россия. Премьер-лига

​Семак оценил игру Дзюбы в матче с «Уфой»

21 Августа 2021 • 21:20 Комментировать
Уфа
1:1
Зенит
окончен
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В пятом туре чемпионата «Зенит» выступил неудачно, разойдясь миром с «Уфой». Форвард Артём Дзюба вернулся в стартовый состав питерцев, но не смог забить. Дзюба до сих пор не забил ни одного гола в этом сезоне.

После ничьей в Уфе выступление Дзюбы оценил главный тренер «сине-бело-голубых» Сергей Семак.

«Артём сегодня старался и хорошо работал для команды, поэтому никаких претензий к нему нет», - приводятся слова Семака на страницах клубного сайта «Зенита».

Ближайший матч «Зенит» проведёт 26 августа против ЦСКА на своём поле. Это будет встреча шестого тура чемпионата России.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Артём Дзюба
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окончен Арсенал Тула 1:1 Спартак Москва
окончен Уфа 1:1 Зенит 7.5 4.65 1.42
окончен Урал 0:1 Динамо Москва 5.5 3.8 1.65
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